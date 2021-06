Para se vacinar, as pessoas devem apresentar documento com foto e comprovante de residência. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 16:58 | Atualizado 14/06/2021 16:59

QUISSAMÃ - A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança mais uma etapa em Quissamã. A partir da próxima quarta-feira (16), a secretaria municipal de Saúde vai iniciar a imunização para a população em geral. Primeiramente, será vacinada a faixa etária entre 56 e 59 anos. As pessoas devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Em paralelo, o município segue com a vacinação para os profissionais da Educação (35 a 44 anos) e hipertensos (18 e 54 anos). Os dois primeiros dias serão no Centro de Saúde, para usuários das unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Caxias e Carmo. Na quarta-feira (16), das 9h às 11h, serão vacinadas as pessoas com 59 anos e, das 14h às 16h, com idade de 58 anos. Na quinta-feira (17), das 9h às 11h, 57 anos e, das 14h às 16h, com 56 anos. Nos outros dias, a imunização vai acontecer nos bairros:



Sexta-feira (18)

9h às 11h

ESF Santa Catarina

56 a 59 anos



Segunda-feira (21) 9h às 11h

ESF Machadinha

56 a 59 anos

Terça-feira (22)



9h às 11h - ESF Barra do Furado

14h às 16h - Centro de Saúde (Usuários da ESF Centro, Matias, Caxias e Carmo)

56 a 59 anos

Quarta-feira (23)



9h às 11h - ESF Alto Grande

56 a 59 anos

Quinta-feira (24)



9h às 11h - ESF Morro Alto

56 a 59 anos