Foto: Divulgação/Polícia Militar. - Na ação, um revólver calibre 32 foi encontrado, junto com cinco munições intactas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar. Na ação, um revólver calibre 32 foi encontrado, junto com cinco munições intactas.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/06/2021 23:49 | Atualizado 13/06/2021 23:50

CARAPEBUS - Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (12), no município de Carapebus, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pelas equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GMC), após o recebimento de informações privilegiadas dando contra de que uma casa, a princípio abandonada, estava sendo utilizada para venda e endolação de drogas, bem como para esconderijo de armas.



Após incursão ao endereço, localizado no bairro Chave do Ribeiro, os agentes se depararam com o suspeito, que autorizou a entrada no imóvel. Durante buscas minuciosas na residência, um revólver calibre 32 foi encontrado debaixo de um colchão, junto com cinco munições intactas. O envolvido foi levado para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi autuado no Estatuto do Desarmamento e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário.