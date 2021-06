Prefeita Fátima Pacheco, com o superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) na região, Frederico de Almeida Pereira e o coordenador da Região Norte 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Diogo Castro. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 17:06 | Atualizado 14/06/2021 17:07

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco recebeu, na manhã desta segunda-feira (14), em seu gabinete, o superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) na região, Frederico de Almeida Pereira e o coordenador da Região Norte 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Diogo Castro. O objetivo foi abordar questões necessárias ao município, como a implantação da estação de tratamento de esgoto em Barra do Furado e o licenciamento do balneário de Lagoa Feia.



“É muito importante ter essa articulação efetiva com o Inea, órgão fiscalizador e valioso, para avançarmos nas negociações. A presença do Diogo, como representante do Governo do Estado aqui em Quissamã, é um grande passo para que possamos estreitar cada vez mais a nossa ligação com o governador Cláudio Castro e avançarmos rumo às futuras conquistas”, disse a prefeita Fátima Pacheco.

O Inea visa proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental, promovendo a agenda do desenvolvimento sustentável, atuando como um órgão gestor de referência e exercendo um papel estratégico no desenvolvimento dos municípios. Com um quadro funcional qualificado e valorizado, leva credibilidade na atuação descentralizada.



“Estamos nos organizando para conseguirmos a licença ambiental do balneário de Lagoa Feia e em processo de análise da estação de tratamento de esgoto de Barra do Furado”, conta Frederico. A proximidade com o interlocutor do Governo do Estado é fundamental para a integração, efetividade e transparência nas ações. Diogo destacou a importância dos convênios firmados entre o Estado e Quissamã, tanto os novos, quanto os das casas populares do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga Lemos.