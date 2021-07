Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza, localizada no bairro Penha, será reformada. - Foto: Divulgação.

Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza, localizada no bairro Penha, será reformada.Foto: Divulgação.

Publicado 21/07/2021 17:43 | Atualizado 21/07/2021 17:44

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense se prepara para a reforma de mais uma escola. Desta vez será a Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza. A licitação está marcada para o mês de agosto. O colégio vai passar por reforma geral e construção de duas novas salas para atender a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.



Na escola localizada no bairro da Penha será feita a reforma das salas com pintura, troca de pisos, instalações elétricas, padronização da fachada e construção de duas novas salas. A secretária de Educação, Helena Lima, destaca que a obra vai adequar a unidade ao aumento da demanda. A Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza tem 184 alunos do Maternal II ao 5° ano.

Publicidade



Recentemente, a prefeita Fátima Pacheco anunciou um pacote de obras contemplando a área da Educação. Nove unidades vão passar por intervenção, sendo uma, a Escola Municipal Professora Nelita Barcelos dos Santos, em Morro Alto, que vai ganhar uma sede totalmente nova com recursos do PAR (Plano de Ações Articuladas) do Governo Federal.

As obras de ampliação da Escola Municipal Regina Celi Passos estão adiantadas com a construção de três novas salas. A unidade atende exclusivamente a Educação Infantil. Em breve, começam as obras do Ciep Brizolão 465 – Dr. Amilcar Pereira da Silva, em Alto Alegre; Escola Municipal Sementes do Futuro, no Matias; e CMEI Rachel Francisca da Silva, no Centro, já licitadas.

Publicidade



"Melhorar as condições das escolas é um compromisso da gestão da prefeita Fátima Pacheco com a educação das nossas crianças e o bem-estar dos funcionários", frisou Helena Lima.



A Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, única unidade quilombola do município, também vai passar por reforma, em um investimento de mais de R$ 1 milhão. A unidade vai contar com uma creche em anexo, quadra coberta e novas salas. Também serão reformadas Carlos Filipino e Maria Ilka. O processo dessas três escolas está em análise para licitação.

Publicidade



Em junho deste ano, a prefeita Fátima Pacheco e o vice Marcelo Batista inauguraram a Creche Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã. A unidade totalmente nova possui 1.300 m2 de área construída no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade conta com rampa de acessibilidade, oito salas de aula, sala de professores, salas para o administrativo, rouparia, lavanderia, sala multifuncional, entre outros e atende 125 crianças de zero a 2 anos e 11 meses.