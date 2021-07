O benefício está limitado a dois membros da mesma família. - Foto: Reprodução.

O benefício está limitado a dois membros da mesma família. Foto: Reprodução.

Publicado 21/07/2021 17:52

QUISSAMÃ - A secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Quissamã, no Norte Fluminense, estendeu, sexta-feira (23), o prazo para solicitação do Auxílio Emergencial aos Trabalhadores do Setor de Eventos. A criação do auxílio emergencial para o segmento de eventos, fortemente afetado com a suspensão das atividades não-essenciais, foi uma saída que o governo municipal encontrou para dirimir os impactos causados pela pandemia.



Os interessados devem se dirigir ao Centro Cultural Sobradinho e à Casa do Empreendedor, a partir das 8h. A Lei Luizinho, nº 2050/202 - um projeto do gabinete da prefeita Fátima Pacheco – prevê o pagamento de três parcelas de R$ 800. Mais informações através do (22) 27686797.

O auxílio financeiro será destinado apenas àqueles que não possuem emprego formal, que não receberam outro auxílio emergencial concedido pela Prefeitura de Quissamã. O benefício está limitado a dois membros da mesma família.



Pela Lei são considerados profissionais do setor de eventos as pessoas que participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos, incluídos: técnicos de sonorização, iluminação, figurino, vídeo, cenotecnia e de produção, técnicos de marketing e propaganda, auxiliares técnicos, carregadores, montadores de palco, cerimonialistas de eventos, decoradores de eventos, recepcionistas de eventos, músicos e Djs, e profissionais ambulantes.