Nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Saúde realizou um mutirão para vacinar as pessoas entre 24 e 29 anos, no Ginásio Poliesportivo. Foto: Adilson Santos.

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã atingiu mais uma meta na campanha de vacinação contra a Covid-19, se tornando o primeiro município da região a baixar a faixa etária da imunização do público geral para 24 anos. Nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Saúde realizou um mutirão para vacinar as pessoas entre 24 e 29 anos, no Ginásio Poliesportivo. Na ação, mais de 1 mil pessoas foram imunizadas com a 1ª dose da vacina.



Para evitar aglomeração, o mutirão foi dividido em dois horários: pela manhã, para pessoas entre 27 e 29 anos e, à tarde, foi a vez das pessoas de 24 a 26 anos. Entre os vacinados, os noivos Kevin Gomes, de 25 anos, e Vitória Nazaré, de 24 anos. “A vacinação é muito importante e Quissamã está em processo acelerado, já atingindo a faixa etária mais jovem da população. Em comparação com outras cidades estamos muito bem”, avaliou Kevin Gomes.

“Os nossos jovens entendem que a vacina é a solução para a imunização abrangente no município. A expectativa é muito positiva, e até o final de agosto temos a projeção de vacinar a faixa etária de 18 anos”, disse a prefeita Fátima Pacheco, que acompanhou parte do mutirão no Ginásio.



Quissamã foi a primeira cidade da região a baixar a vacinação para 24 anos. Nos municípios vizinhos, a média de idade está entre 29 e 40 anos. Nesta semana, a equipe de imunização também vai percorrer as unidades da ESF de alguns bairros fora da área central.

“Toda estrutura necessária para realizar o mutirão foi montada. O tempo de espera é reduzido e as acomodações do espaço contribuem para o bom trabalho da equipe de imunização. Na sexta (23) será divulgado um novo calendário estratégico para a aplicação na próxima semana”, comentou a coordenadora da imunização, Natália Villaça.



Confira a programação para esta quinta-feira (22):



9h - ESF Machadinha

10h30 - ESF Santa Catarina

14h - ESF Alto Grande

População em geral de 30 a 34 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses)

É necessário apresentar carteira de identidade, CPF e cópia do comprovante de residência.