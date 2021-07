A secretária de Educação de Quissamã, Helena Lima, participou nesta terça (20) e quarta-feira (21) do 74° Fórum da Undime. - Foto: Divulgação.

Publicado 22/07/2021 12:04 | Atualizado 22/07/2021 12:05

QUISSAMÃ - A secretária de Educação de Quissamã, no Norte Fluminense, Helena Lima, participou nesta terça (20) e quarta-feira (21) do 74° Fórum da Undime – União dos Dirigentes Municipais da Educação que aconteceu no Rio de Janeiro e este ano teve como tema: ‘Desafios e estratégias para manter uma educação com qualidade social: aprendizagem, financiamento e gestão compartilhada”.



Representantes de 92 municípios fluminenses debateram o Novo FUNDEB, Financiamento via Educação, Avaliações e Larga Escala (SAEB) e as habilidades socioemocionais.

"Compartilhar experiências e discutir temáticas que impactam diretamente as ações da Secretaria municipal de Educação proporcionam a possibilidade de pensar e repensar as políticas públicas que implementamos ao longo do nosso calendário letivo", frisou Helena Lima que participou do evento juntamente com a coordenadora de Gestão Pedagógica, Joelma Passos e a coordenadora Adjunta, Fabiany Koch.



Dentre os palestrantes do evento, Ana Calazans que falou sobre ‘Educação Conectada’; Bruno Tovar, ‘Avaliação Educacional como Ferramenta de Gestão’; o psiquiatra infantil Gustavo Estanislau abordou o tema ‘Contribuição da Neurociência para a Educação’, entre outros.