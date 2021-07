Nesta quinta-feira (22), a equipe esteve nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Machadinha, Santa Catarina e Alto Grande. - Foto: Adilson Santos.

Publicado 22/07/2021 20:12 | Atualizado 22/07/2021 20:13

QUISSAMÃ - O programa de imunização está em plena atividade em Quissamã, no Norte Fluminense, com uma estratégia especialmente montada para atender à população com agilidade, distanciamento e boas acomodações.

Na campanha de vacinação contra a Covid-19, os números são animadores e o município foi o primeiro da região a baixar a faixa etária da imunização do público geral para 24 anos - alcançando a marca de 61% da população imunizada com pelo menos a primeira dose. Nesta quinta-feira (22), a equipe esteve nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Machadinha, Santa Catarina e Alto Grande.

O município recebeu, do Governo do Estado do Rio, mais 440 doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta. Também foram entregues 18 caixas térmicas destinadas ao programa de imunização do município. O material enviado pela Secretaria de Estado de Saúde será utilizado para acondicionamento e transporte do imunobiológico.



"Conseguimos baixar a faixa etária para 24 anos, sendo um destaque para toda a região. Seguimos um planejamento com informações atualizadas da Secretaria municipal de Saúde, o que facilita o nosso objetivo de levar a imunização para todos", disse a coordenadora de imunização, Natália Villaça.

Vacinação da gripe



Além da vacinação contra a Covid-19, Natália Villaça faz um chamamento para que os quissamaenses também busquem a imunização contra a Influenza. Iniciada em abril, esta campanha é realizada de segunda a sexta nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, aberta para todas as idades. A coordenadora de imunização explica que o intervalo entre as vacinas contra Influenza e Covid-19 (ou vice-versa) deve ser de 15 dias.

“A vacina contra a Influenza não apresenta critérios de restrição, entretanto pessoas com quadro de febre não devem ser vacinadas neste estágio. É importante que as pessoas procurem as ESFs para também se vacinarem contra a Influenza”, alertou Natália.



A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos.