O programa oferece o transporte intermunicipal gratuito para universitários que estudam nas cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/07/2021 13:03

QUISSAMÃ - O cadastro e recadastro do transporte universitário da prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, inicia nesta segunda-feira (26) e termina no dia 30 de julho. O atendimento acontece de segunda a quinta, das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h e na sexta, de 8h ao meio-dia, na sede da secretaria de Educação.



De acordo com a Prefeitura, o programa oferece o transporte intermunicipal gratuito para universitários que estudam nas cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé, de acordo com a demanda apresentada pela comissão de alunos.



Para o recadastramento, o beneficiário precisa apresentar um documento com foto; uma foto 3x4; grade curricular ou declaração da matrícula na faculdade; e comprovante de residência. A secretaria de Educação também vai receber as inscrições de novos alunos.



"Esse recadastramento é para identificar o número exato de alunos que estão estudando nas universidades e cursos técnicos. É importante, pois há cidades na região, como Campos, que já estão se preparando para retornar às aulas em sistema híbrido", avalia a secretária de Educação, Helena Lima.