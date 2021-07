Mais da metade dos 100 pré-selecionados já foi visitada e, na próxima semana, a visitação aos demais candidatos será simultânea às entrevistas já marcadas. - Foto: Divulgação.

Mais da metade dos 100 pré-selecionados já foi visitada e, na próxima semana, a visitação aos demais candidatos será simultânea às entrevistas já marcadas. Foto: Divulgação.

Publicado 23/07/2021 21:07 | Atualizado 23/07/2021 21:07

QUISSAMÃ - Na próxima segunda-feira (26), Quissamã dá início às entrevistas dos jovens pré-selecionados no Juventude Ativa com os assistentes sociais do programa. O candidato deve comparecer no dia, hora e local marcados pelos técnicos durante a visita domiciliar.

O Juventude Ativa é um programa previsto em lei, que vai auxiliar com um salário-mínimo jovens, de 18 a 23 anos, 11 meses e 29 dias, em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego. Nesta semana, a Comissão deu início à visita aos 100 pré-selecionados para conferência das informações prestadas no ato das inscrições.

Publicidade

A coordenadora do Programa Juventude Ativa, Anne Caroline Cardoso, explica que na ocasião da visita é preenchido um formulário, feita uma avaliação geral do domicílio e entregue a convocação para entrevista que deve ser assinada pelo candidato.



"A política de assistência é totalmente declaratória e para quem precisa. Se a pessoa estiver em vulnerabilidade social, a partir dos critérios e comprovando esses critérios, ela terá acesso à assistência. É uma determinação da prefeita Fátima Pacheco e da secretária de Assistência Social Tânia Magalhães que o processo seja o mais transparente possível e sejam contemplados aqueles que preencham os critérios da política de assistência social", frisou Anne Caroline Cardoso.

Publicidade



No ato da entrevista, o pré-selecionado deve apresentar o contracheque de toda composição familiar; comprovante de Imposto de Renda; recibo e contrato, se morar de aluguel; se for estudante universitário, apresentar contrato com a universidade e de bolsa, se for bolsista. Se o pré-selecionado entrou no processo por critério de medida protetiva ou socioeducativa deve apresentar esse comprovante.



Mais da metade dos 100 pré-selecionados já foi visitada e, na próxima semana, a visitação aos demais candidatos será simultânea às entrevistas já marcadas.

Publicidade



"Após a conclusão das visitas e entrevistas, a Comissão vai deliberar sobre os selecionados. O cadastro reserva somente será acionado em caso de inconsistência ou não comprovação de informações prestadas pelos pré-selecionados ou até mesmo por desistência. O acionamento será feito de acordo com a disponibilidade de vaga", explicou a coordenadora do Juventude Ativa.