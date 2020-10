Dirlei Pereira (PTC) reprodução

Por Juarez Volotão

Publicado 25/10/2020 10:27 | Atualizado 25/10/2020 10:47

Cabo Frio - O segundo convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia, foi o candidato Dirlei Pereira, do PTC na última quinta-feira (22). Com 62 anos e natural do distrito de Tamoios, Dirlei já foi vereador e Secretário de Saúde, Turismo e Governo no mandato do ex-prefeito Alair Corrêa em Cabo Frio.

Questionado sobre o porque de só agora, mais de 20 anos do seu último mandato de vereador, vir como candidato a Prefeito na cidade, Dirlei diz que as práticas que trouxeram a cidade para o que está hoje, o que ele chamou de caos e abandono, não permitiu que surgissem novas lideranças e novos nomes no cenário político: 'Por isso, somente agora, resolvi colocar o meu nome por iniciativa de amigos e entendendo que há um novo cenário e um novo momento político na cidade. O novo é o pensamento, é o modelo que precisa ser estabelecido na cidade. O novo sem experiência já está provado que não deu certo. Cabo Frio está um caos porque apostaram no novo incompetente e desqualificado', afirma em entrevista ao vivo e declara ainda que dentre todos os candidatos, não tem ninguém que tenha mais experiência administrativa para tirar a cidade de Cabo Frio nesse abismo que está mergulhada.

Publicidade

Indagado se o seu passado político lhe traz mais bônus ou ônus, mais lhe ajuda ou atrapalha para concorrer ao pleito municipal deste ano, o candidato diz que sua passagem pelas secretarias o orgulham, principalmente na saúde, onde segundo ele, deixou marcas profundas de como gerir a saúde, estancando os ralos da corrupção, com respeito a população e de como gerir o dinheiro público:'Coloquei o dedo na corrupção. No período que passei na saúde não houve ingerência de vereador. Não tinha, como voltou a ter, loteamentos das unidades de saúde, hospitais e postos, por parte dos vereadores. Na minha época como Secretário, Vereador não era dono de postos e hospitais, como é agora', afirma.

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Dirlei Pereira, candidato a Prefeito pelo PTC, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Publicidade

Bairro Jardim Esperança - Precisamos construir áreas de lazer, reestabelecer e voltar a funcionar o Ginásio poliesportivo, voltar com a academia popular na Praça do Jardim e investir em eventos pelo bairro e na modernização do Hospital.

Educação - investir na qualificação do professorado e pagar em dia o profissional da educação. Construiremos uma creche em cada bairro e escolas com tempo integral, começando com uma em Tamoios e outra por aqui e assim, paulatinamente.

Publicidade

Pagamento em dia - fazer um pente fino na folha de pagamento e colocar o salário dos servidores em dia.

Saúde - Dinheiro da saúde em Cabo Frio não vai mais para bolso de empresário. Com um orçamento anual em torno de 250 milhões, a saúde da cidade não funciona porque chega de Brasília e vai para o bolso dos donos da saúde em convênios com hospitais particulares e exames, Vamos encampar esses hospitais e colocar lá uma gestão pública. Construiremos dois grandes hospitais (em Tamoios e aqui) gerais com todas as especialidades, equipamentos de última geração e uma equipe qualificada.

Publicidade

Orçamento e dinheiro - A cidade tem dinheiro, é só não roubar e não deixar roubar e fazer uma gestão eficiente. cabo Frio não dormiu bilionária e acordou pobre.

PCCR do servidor - A maior conquista do servidor público de Cabo Frio. Ele é intocável. Precisamos continuar a promover concursos públicos e que todos tenham a isonomia e os mesmos direitos.

Publicidade

Mobilidade e Ordem Pública - É preciso qualificar a Guarda Municipal. Chega de trazer coronel de fora que não conhece a realidade da nossa cidade. Precisa ser feito um estudo viário para trazermos soluções para os problemas que se acumulam no trânsito, nas ruas e na falta de acessibilidade.

Agricultura - Temos o projeto Terra Fértil que consiste em investirmos em quem faz agricultura familiar nos quase 300 Km de terra que temos no vale do rio São João, criar um banco de sementes e costurar apoios, garantindo assistência técnica e a Prefeitura comprará toda a produção desses agricultores e colocar na merenda escolar.

Publicidade

Tamoios - Construir uma Prefeitura lá em Tamoios e abarcar as secretarias e subsecretarias funcionando. Dotar de orçamento próprio referente a arrecadação dos royalties onde o povo de Tamoios definirá as prioridades da localidade.

Comsercaf e Secretaria de Obras - Acabaremos com uma ou com outra. Faremos estudos técnicos para definir isso, mas não deixaremos as duas fazendo a mesma coisa. Só não pode continuar como o antro de corrupção de Cabo Frio.

Publicidade

Transporte Público- Nós vamos intervir na empresa de ônibus, abrir concorrência pública e se precisar criaremos uma empresa municipal de transporte na cidade.

Prolagos - O tempo dessa empresa assaltar trabalhador e pequeno empresário acabou. No nosso Governo, Cabo Frio sairá desse consórcio maldito e criaremos a empresa municipal de águas e esgoto.

Emprego e economia - Buscar o polo tecnológico para que possamos instalar empresas que funcionem próximo ao aeroporto e buscar em Tamoios, na grande Jardim Esperança e na estrada da integração dando isenção e atrair essas empresas.



Publicidade

Emprego e economia - Buscar o polo tecnológico para que possamos instalar empresas que funcionem próximo ao aeroporto e buscar em Tamoios, na grande Jardim Esperança e na estrada da integração dando isenção e atrair essas empresas.

Você pode ouvir as entrevistas, sempre as segundas, terças e quintas as 13 horas pela Rádio Ondas FM 97,7 e ainda pelo site ondasfm.com.br.