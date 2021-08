Suzana e Mion - Reprodução

Publicado 21/08/2021 21:03 | Atualizado 21/08/2021 21:10

Marcos Mion usou as redes sociais para fazer uma homenagem à esposa, Suzana Gullo. Neste sábado, a mãe dos filhos do apresentador está completando 45 anos. No Instagram, o recém-contratado da Globo publicou uma série de fotos românticas dos dois e caprichou na legenda do post.

"Dia que o centro da minha vida completa 45 anos @suzanagullo. Há mais de 16 anos tudo gira em torno de você, Nena. Você é o começo, o meio e o fim. Sua vida, sua felicidade, seu bem estar, sua saúde, é a minha", começou o apresentador.

"Dizem que você só conhece uma mulher depois que casa com ela. Não, você só conhece uma mulher depois que tem um filho com ela! Não, você só conhece sua mulher depois da primeira crise séria no casamento", continuou.

"Deus, obrigado por me reservar uma mulher que SÓ ME SURPREENDEU A CADA UMA DESSAS ETAPAS! Você é a maior benção da minha vida, Nena. Sua força, seus pés fincados na fé, sua alegria, sua disposição para a alegria e bem estar da nossa família…a lista de elogios e agradecimento é eterna. Eu só luto para ser melhor todos os dias, para você. Porque você merece o melhor de mim. O melhor da vida.TE AMO", finalizou Mion.







