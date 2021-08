Maisa Silva - Reprodução Internet

Publicado 21/08/2021 19:50 | Atualizado 21/08/2021 19:52

Maisa fez um desabafo nas redes sociais, neste sábado. Tudo começou quando a atriz publicou uma foto com um gatinho e recebeu uma crítica. Ao ler o comentário do seguidor, a também apresentadora se defendeu.

"Parem de usar animais fofo como sua renda de likes e visualizações. Eles só querem amor e carinho", escreveu o usuário do Twitter. "Minha renda de likes e visualizações é meu trabalho. Gatinhos fofinhos são bônus pra tirar a amargura de pessoas como você", rebateu Maisa.



A felicidade da criança em poder mexer no gatinho que encontrou

Queria tanto levar ele pra minha casa gente afffff pic.twitter.com/Vc3blTv2jY — +a (@maisa) August 21, 2021

Em seguida, a atriz continuou desabafando. "Sinceramente tô apavorada com o nível de rancor das pessoas. Quem fica puto por foto de gato lindo maravilhoso no Twitter? Eu não posso gostar de nada, de música, de série, de ator, de animal, que eu tô fazendo por likes, meteram meus 16 anos de carreira no bueiro e tamparam", escreveu.



O seguidor que havia feito o comentário logo apagou a publicação, mas o tuíte de Maisa falando sobre permanece no perfil da atriz.

Minha renda de likes e visualizações é meu trabalho. Gatinhos fofinhos são bônus pra tirar a amargura de pessoas como vc. https://t.co/9EyJeZGmqS — +a (@maisa) August 21, 2021