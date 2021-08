Luísa Sonza comemora sucesso de DOCE 22 - Reprodução/Instagram

Na tarde deste sábado, Luísa Sonza usou as redes sociais para falar sobre os últimos acontecimentos de sua vida. Na sexta-feira, a cantora e Vitão anunciaram a separação.

Na publicação, feita no Twitter, a cantora se mostrou grata ao universo e falou sobre as coincidências da vida. "As coisas na minha vida acontecem de cada maneira que eu fico chocada. Eu juro que não sou eu que calculo as coisas, elas acontecem aleatoriamente, de maneira muito encaixada e um tanto assustadora. E sou grata para c... ao universo por isso", escreveu.

as coisas na minha vida acontecem de cada maneira q eu fico chocada. Eu juro q não sou eu q calculo as coisas, elas acontecem aleatoriamente de maneira muito encaixada e um tanto assustadora. E sou grata p crl ao universo por isso. — luísa SONZA (@luisasonza) August 21, 2021

Também nesta tarde, Luísa compartilhou um vídeo do feat com Marília Mendonça, no remix de "Melhor Sozinha". Durante a madrugada, a cantora falou sobre seus sentimentos por Vitão após a separação.

DOMINGO dia 22 às 21h



Melhor sozinha feat. @MariliaMReal

eu n vou sofrer sozinha, ces vão sofrer cmg kkkk pic.twitter.com/BXqlgYdpLN — luísa SONZA (@luisasonza) August 21, 2021

"Eu o amo demais. Independentemente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar e nem abalar", escreveu nos comentários de uma publicação do Instagram do Hugo Gloss.