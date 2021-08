Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel, chamou atenção de seus seguidores na sexta-feira (20) ao compartilhar um clique sem camisa nas redes sociais. Na imagem, o rapaz, de apenas 25 anos, aparece exibindo os músculos do abdome, enquanto usa uma calça de moletom.

Entretanto, seus admiradores, um pouco mais maliciosos que o próprio ator, notaram um volume indiscreto na calça do rapaz. A imagem acabou sendo difundida em vários perfis de fofocas no Instagram e entre usuários do Twitter. Até o momento, Bruno Montaleone não falou sobre o assunto.

Além de ex-namorado de Sasha, o ator, recentemente, entrou no elenco da novela "Verdades Secretas 2" no lugar do ator e modelo João Gana, que se envolveu em uma polêmica de agressão e assédio com sua ex-namorada. Além deste projeto, o rapaz também já integrou "Malhação: Seu Lugar No Mundo", de 2015, e a trama "O Tempo Não Para", de 2018.