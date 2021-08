Vitão e Luísa Sonza - Reprodução de internet

Publicado 21/08/2021 11:59

Rio - Apesar do romance entre Luísa Sonza e Vitão ter chegado ao fim, a cantora de 22 anos deixou claro todo o carinho que sente pelo ex. Após um ano de namoro, a gaúcha anunciou o término, nesta sexta-feira (20), em entrevista a Hugo Gloss. "Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", contou ao portal.

No mesmo dia, a artista comentou uma postagem no Instagram que noticiava o fim da relação, declarando seu amor pelo agora ex-namorado. "Eu o amo DEMAIS. Independente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e eu vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar nem abalar", escreveu.

O término do namoro vem logo após o lançamento do álbum "Doce 22", em que a cantora abre o jogo sobre todas as situações que enfrentou desde o divórcio do humorista Whindersson Nunes. Em algumas das faixas, é possível notar referências ao relacionamento com Vitão, em quem Luísa encontrou apoio neste período. Inclusive, o cantor chegou a se tornar, também, alvo de ataques nas redes sociais por supostamente ter sido o motivo da separação entre Sonza e Whindersson.

"Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", alertou a cantora, que precisou se afastar das redes sociais e pausar sua carreira artística em junho deste ano por causa de ataques e ameaças virtuais.