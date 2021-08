Simone e Simaria - Divulgação

Simone e SimariaDivulgação

Publicado 20/08/2021 21:32 | Atualizado 20/08/2021 21:33

Simone adora tirar um tempo para responder perguntas dos seguidores no Instagram. Nesta sexta-feira, enquanto fazia isso, ela contou como Simaria está após a separação.

fotogaleria

Publicidade

A cantora terminou o casamento com o empresário Vicente Escrig, com quem tem dois filhos. Simaria foi casada durante 14 anos, mas segundo Simone ela está bem.



"Ela está bem. É uma mulher forte, linda e que merce toda felicidade do mundo", disse Simone no Stories após ser perguntada sobre a irmã. Além disso, uma pessoa também perguntou o que ela achava do fim do casamento da dupla. "Eu quero é ver ela feliz, é isso que importa para mim", declarou Simone.



Publicidade

Na segunda-feira, Simaria informou, pelas redes sociais, o fim do casamento com Vicente Escrig, após 14 anos juntos. "Meus amores, antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia. Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independentemente de estarmos juntos, ou não", disse em uma publicação no Instagram.