Publicado 20/08/2021 20:20 | Atualizado 20/08/2021 20:21

A sexta-feira foi movimentada para Vitão. Primeiro, Luísa Sonza confirmou o término com o cantor, em uma entrevista ao portal Hugo Gloss. No mesmo dia, o artista lançou sua nova música de trabalho "Takafaya" e recebeu algumas críticas pesadas nas redes sociais. Em uma publicação, o ex da cantora agradeceu o apoio que ganhou de algumas pessoas e, principalmente, dos fãs. Nos comentários desse post, outros seguidores demonstraram apoio ao cantor, inclusive Anitta.

"Eu adoro as suas músicas, Vitão. Super esforçado e trabalhador. Se quiser fazer outra música juntos só me chamar! Vamos espalhar amor, galera", comentou a cantora. Os dois já fizeram uma parceria em "Complicado".







Na publicação, Vitão escreveu sobre a recepção do público com a nova canção. “Sinto que aos poucos minha música volta a ser o que vem na cabeça das pessoas quando falam meu nome. Agradeço muito todo o carinho com minha nova faixa Takafaya, primeira música da minha carreira produzida por mim, lá em casa no quartinho”, escreveu Vitão na legenda do post.

Também nesta sexta-feira, Luísa Sonza confirmou o término do relacionamento com o cantor, em uma entrevista ao Hugo Gloss.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", contou ao portal Hugo Gloss. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", disse Luísa.

Mais cedo, pelos Stories, o cantor falou sobre o momento que está vivendo. "Essa manhã e ontem a noite tá sendo um momento muito especial. As pessoas estão, finalmente, começando a ouvir minha música de novo e a me aceitar como artista. Eu precisava muito desse reconhecimento, há muito tempo isso vinha me destruindo por dentro", declarou o cantor.