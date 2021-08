Kerline - Reprodução

Publicado 20/08/2021 18:53

A ex-BBB Kerline Cardoso participou, nesta semana, do clipe da música "Fim da Noite", de Zé Vaqueiro. Nas filmagens, a influenciadora digital encarnou uma "noiva cadáver". A produção foi filmada em Fortaleza.

O convite para Kerline participar do clipe surgiu da gravadora de Zé Vaqueiro. "Fiquei muito feliz de participar do clipe. O Zé Vaqueiro é um cantor que eu admiro e acompanho a carreira. Amei. Além disso, nos divertimos muito", conta a influenciadora.Além da ex-BBB, o influenciador Cremosinho também participou do vídeo.