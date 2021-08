Juliette Freire - fotos Reprodução

Publicado 20/08/2021 18:33 | Atualizado 20/08/2021 18:34

Lethicia Bronstein usou o perfil no Instagram para expor um desentendimento envolvendo ela e a equipe de Juliette, campeã do "BBB 21". Em uma sequência de postagens, ela comentou sobre a falta de apoio à moda nacional e contou que a equipe de Juliette pegou uma peça no ateliê dizendo que era para outra artista.

"Nada contra a pessoa que usou, muito pelo contrário, admirava sua força em defender suas raízes, mas acho que foi mal assessorada nesta situação. Vale lembrar que profissionalismo e clareza não fazem mal a ninguém", escreveu a estilista.



Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa de Lethicia explicou que a equipe de Juliette retirou um vestido da loja dizendo que seria usado por Priscilla Alcântara para um clipe.



A peça, porém, foi usada por Juliette em uma ação publicitária da Americanas, sem a marca de Lethicia ser comunicada. A assessoria da estilista explicou que em caso de ações publicitárias, os designers devem ser informados e podem aceitar ou declinar, com o direito de cobrar pelas peças.



O vestido foi usado por Juliette no dia 10 de agosto, em um evento chamado "Festão da Juliette", promovido pela Americanas.



