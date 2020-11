Por O Dia

Publicado 22/11/2020 15:01 | Atualizado 22/11/2020 16:12

Rio - Uma briga, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, terminou com tiros, em frente a uma choperia, na noite de sábado, e assustou quem estava no local. A confusão foi filmada por pulares e um dos envolvidos é um policial militar.

Tiros durante briga assusta clientes de bar na Zona Norte do Rio. #ODia

Créditos: Divulgação pic.twitter.com/CIKr7ApzzV — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2020

Nas imagens, que circulam em redes sociais, é possível ver um homem partindo para cima do militar, que saca uma arma e aponta para ele. Duas mulheres e PMs do 41º BPM (Irajá) tentaram apartar a briga. O homem parece continuar indo em direção ao policial que efetuou dois disparos no chão para tentar contê-lo.Toda confusão aconteceu em frente a uma choperia e, assustados, todos os clientes saíram do espaço externo e entraram para o bar.Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 41° BPM (Irajá) foram acionadas para conter uma confusão num bar na Avenida Brás de Pina, em Vista Alegre e que ao chegar no local descobriu que um dos envolvidos integrava a corporação. O policial estava de folga e houve um desentendimento, ainda segundo a PM.Ninguém ficou ferido na briga e as partes foram conduzidas para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado, para esclarecimento dos fatos.