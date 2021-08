Vitão - Reprodução

Publicado 20/08/2021 17:45 | Atualizado 20/08/2021 17:57

Vitão usou as redes sociais para falar sobre o lançamento da nova música "Takafaya". No Instagram, o cantor publicou uma foto nos bastidores da gravação do clipe e escreveu sobre a recepção do público com a nova canção.











“Sinto que aos poucos minha música volta a ser o que vem na cabeça das pessoas quando falam meu nome. Agradeço muito todo o carinho com minha nova faixa Takafaya, primeira música da minha carreira produzida por mim, lá em casa no quartinho”, escreveu Vitão na legenda do post.

Também nesta sexta-feira, Luísa Sonza confirmou o término do relacionamento com o cantor, em uma entrevista ao Hugo Gloss.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", contou ao portal Hugo Gloss. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", disse Luísa.

Mais cedo, pelos Stories, o cantor falou sobre o momento que está vivendo . "Essa manhã e ontem a noite tá sendo um momento muito especial. As pessoas estão, finalmente, começando a ouvir minha música de novo e a me aceitar como artista. Eu precisava muito desse reconhecimento, há muito tempo isso vinha me destruindo por dentro", declarou o cantor.