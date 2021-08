Zilu Camargo - Reprodução

Publicado 20/08/2021 16:00 | Atualizado 20/08/2021 16:01

Zilu Godoi aproveitou o dia de sol em Miami, nos EUA, para pôr o bronzeado em dia. Nas redes sociais, a influenciadora digital, de 63 anos, publicou uma foto usando apenas um biquíni.

"Hoje acordei com vontade do solzinho da manhã... Bora colocar a vitamina D em dia!!! Bom dia e ótima sexta, meus amores!!!", escreveu Zilu na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, os seguidores encheram a publicação de elogios. "Uau", escreveu Wanessa Camargo. "Linda", comentou outra. "Uma inspiração", disse uma terceira.

Recentemente, Zilu Godoi usou as redes sociais para fazer um desabafo. Morando nos Estados Unidos, a ex-mulher de Zezé Di Camargo não pode sair do país e visitar o pai, Geraldo, internado em um hospital de Goiânia. Isso porque ela precisa terminar o processo migratório para ser autorizada a fazer viagens internacionais.

Geraldo sofreu uma queda e teve o pulmão perfurado e três costelas fraturadas. Ao chegar no hospital, o pai de Zilu ainda descobriu que estava com coronavírus. "Dia dos pais se aproximando, e meu coração dilacerado em dor! Infelizmente meu pai sofreu uma queda, fraturou tês costelas e teve um dos pulmões perfurado. Ao ser hospitalizado, foi diagnosticado com Covid.... Desde então, nossa luta tem sido intensa", escreveu a mãe de Wanessa, em uma publicação no Instagram.