Gilberto Nogueira e sua mãe, JaciraReprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 13:53

Rio - Os preparativos para a mudança de Gilberto Nogueira para os Estados Unidos estão a todo vapor! Nesta sexta-feira (20), a mãe do ex-BBB, dona Jacira Santana, apareceu nos Stories com seu passaporte em mãos e revelou que acompanhará o filho no período em que o economista cursar seu PhD na Universidade da Califórnia.

"Gente, olha o que eu acabei de pegar. O meu passaporte. Está pensando que uma pessoa vai ficar lá sem mim? Ah, meu bem, eu vou tá!? Oh, estou toda organizada. Agora vou atrás de visto, e logo, logo: EUA", declarou Jacira. Gil do Vigor se prepara para embarcar no dia 28 de agosto, deixando para trás seu novo affair , que ainda não teve sua identidade revelada.

Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gil foi aprovado para duas universidades estrangeiras enquanto estava confinado no "BBB21". O pernambucano deixou o reality como quarto colocado e, logo em seguida, decidiu continuar sua carreira acadêmica, escolhendo a Universidade de Davis, na Califórnia, para cursar seu pós-doutorado.