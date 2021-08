Gil do Vigor e Plínio Vasconcellos - Reprodução Internet

Publicado 20/08/2021 10:22

Rio - Plínio Vasconcellos, que vem sendo apontado como novo namorado de Gil do Vigor, postou uma foto com o economista nas redes sociais e se derreteu todo na legenda. Na imagem, os dois aparecem de rostinho colado durante um jantar. "Com ele", escreveu Plínio, que também colocou um emoji de coração no Instagram.

A foto reacendeu os rumores de que Gil do Vigor e Plínio estão namorando. Recentemente, Gil deixou seus seguidores do Instagram intrigados ao revelar que estava se relacionando com uma pessoa que não é famosa cujo nome começa com a letra P.