Ex-BBB Lucas Penteado circula de mãos dadas com jovem em aeroporto do Rio

Rio - O ex-BBB Lucas Penteado embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Lucas circulou pelo local de mãos dadas com uma mulher e, segundo a agência de imagens que fez as fotos, o rapaz disse que a moça é sua noiva. Lucas também estava acompanhado pela família. Durante o "BBB 21", Lucas assumiu ser bissexual e se envolveu com o ex-BBB Gilberto.

