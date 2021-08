Luan Santana sensualiza de cueca amarela - Reprodução Internet

Luan Santana sensualiza de cueca amarelaReprodução Internet

Publicado 20/08/2021 10:30

Rio - Luan Santana, de 30 anos, passou a noite de quinta-feira (19) brincando de "Eu Nunca" com amigos. No jogo, situações são colocadas à mesa e quem já fez o citado ingere álcool como penitência. Nessa dinâmica, compartilhada no Instagram, o cantor acabou revelando que já fez sexo a três, já desejou a mulher de um conhecido, que foi para cama com alguém que nem sabia o nome e que já mandou nudes. "Bebi tudo de uma vez para demonstrar o quanto 'nunca fiz'", disse Luan, dando a entender que mandar fotos sem roupa é um hábito frequente.

Durante a brincadeira, Luan Santana confessou também já ter tido relações sexuais em uma escada, ter brochado na hora H, além de ter feito sexo com uma pessoa enquanto pensava em outra.

Apesar das declarações picantes feitas pelo cantor, um clima de romance é especulado entre ele e Juliette Freire, campeã do "BBB 21", e não é de hoje. Em recente live juntos, os fãs perceberam o clima de romance entre os dois. Luan Santana acumula mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, sendo um dos artistas mais populares no país. Juliette, por sua vez, tem pouco mais de 32,5 milhões de fãs na mesma plataforma digital.

Sexo com prostitutas

Esta não é a primeira vez que Luan Santana expõe sua vida sexual. Em agosto de 2021, o cantor revelou que já frequentou alguns prostíbulos e teve, sim, relações com garotas de programa. "Nesses 14 anos de carreira, vi tanta coisa acontecer, já vivi muita coisa, mas sempre senti falta desse espaço, de ter um jeito diferente de falar com o público. As pessoas têm uma imagem de mim... Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas".

"Já fui a alguns [cabarés] maneiros e a outras muito ruins. Meu sonho é ir a um muito ruim só para ficar olhando. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana", revelou o cantor em entrevista ao podcast No Flow.