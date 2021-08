Vitão desabafou com os fãs sobre sua carreira após o lançamento de 'Takafaya' - Reprodução/Instagram

Vitão desabafou com os fãs sobre sua carreira após o lançamento de 'Takafaya'Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 15:45 | Atualizado 20/08/2021 15:48

Rio - Vitão abriu o coração, nesta sexta-feira (20), ao falar sobre sua carreira artística através dos Stories do Instagram. No mesmo dia em que Luísa Sonza confirmou o fim do namoro com o cantor , o artista de 22 anos agradeceu aos fãs pelo apoio que tem recebido após o lançamento de seu novo single, intitulado "Takafaya".

fotogaleria

Publicidade

"Essa manhã e ontem a noite tá sendo um momento muito especial. As pessoas estão, finalmente, começando a ouvir minha música de novo e a me aceitar como artista. Eu precisava muito desse reconhecimento, há muito tempo isso vinha me destruindo por dentro", declarou o cantor.

Vitão ainda falou sobre os momentos que sua vida pessoal teve mais destaque que sua arte, mas garantiu que a música é sua prioridade. "Nada foi maior do que minha música na minha vida e nunca vai ser", afirmou o artista, que produziu seu último lançamento em sua própria casa.

Publicidade

"Tô buscando me desenvolver como artista, aprender a dançar, produzir, estudar, escrever muito, todos os dias. Obrigado por voltarem a reconhecer isso", finalizou Vitão.