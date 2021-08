Luísa Sonza e Vitão - Reprodução

Publicado 20/08/2021 13:52 | Atualizado 20/08/2021 14:13

A coluna tinha cantado essa pedra há alguns dias de que Luísa Sonza e Vitão colocaram um ponto final no relacionamento. Pois é. Nesta sexta-feira (20), a cantora confirmou a notícia: fim de linha para o casal. "Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos", contou ao portal Hugo Gloss. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", acrescentou a cantora.



O término vem logo após a publicação do álbum 'Doce 22', em que Luísa fala sobre o fim do relacionamento com Whindersson Nunes e os ataques que sofreu enquanto namorava Vitão. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2020, mas os rumores eram de que eles estavam juntos desde o início daquele ano. No final de abril Luísa e Whindersson Nunes, que eram casados desde fevereiro de 2018, anunciaram a separação no Instagram. Não demorou muito para que os boatos de um relacionamento da cantora com Vitão começassem a circular na web. Meses depois, eles confirmaram o romance e desde então sofreram ataques nas redes sociais. O cantor era constantemente chamado de 'Talarico' por ter suspostamente traído um amigo.

Quem acompanha esta colunista sabe que, na semana passada, a nossa equipe foi atrás da assessoria de Luísa Sonza e Vitão, que é a mesma, para esclarecer os rumores que começaram a circular nos bastidores da música. A resposta foi a de que 'não sabemos ou temos informações sobre isso'.