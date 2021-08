Narcisa Tamborindeguy - Reprodução

Publicado 20/08/2021 12:22 | Atualizado 20/08/2021 12:28

Que tal ficar confinada em um reality e ter à disposição uma equipe de cabeleireiros e maquiadores? Pois bem. Essa foi uma das exigências que Narcisa Tamborindeguy fez para a produção de 'A Fazenda' e, apesar de ser um sonho de consumo da equipe da atração da RecordTV, a socialite está fora da lista de participantes.

Em entrevista ao Link Podcast, o diretor Rodrigo Carelli revelou que a Narcisa topou participar desde que a o fosse disponibilizado cabeleireiros e maquiadores para acompanhá-la. "O curioso foram os que falaram que iriam fazer, mas depois, na sequência, falavam assim: 'Vai entrar o maquiador, né? Vai ter o cabeleireiro? Vai ter sei lá o que'. Posso falar o nome, pois ela não vai ficar chateada. Ela falou que desse jeito [sem regalias], não conseguia, que é a Narcisa", contou Carelli.



Apesar de a socialite e ex-mulher do diretor da Globo, Boninho, ser uma prioridade do programa, Carelli ressaltou que as regalias seriam injustas. "É o nosso sonho, mas é impossível, porque ela gostaria de ter essa estrutura, tem vários que não vivem sem essa estrutura", finalizou.