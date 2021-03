Daniella Cicarelli Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:36

Por essa Daniella Cicarelli não esperava nem o marido Guilherme Menge. A apresentado fazia mais um vídeo falando da sua rotina quando decidiu mostrar um pouco da casa para os seguidores. Posicionada em frente a um espelho, ela acabou exibindo um momento de intimidade do empresário, que sem perceber a gravação tirava as roupas no corredor. Sem graça, Dani para de gravar e fecha a sequência. Logo em seguida, ela volta e brinca: "Viram como é minha casa? Eu falando que estou animada, daí o marido passa tirando a roupa". Pano rápido, minha gente.