Bruno Gagliasso Reprodução Internet

Publicado 20/08/2021 14:51 | Atualizado 20/08/2021 15:33

Bruno Gagliasso ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira. Isso porque alguns fãs mais atentos perceberam que o perfil do ator curtiu vídeos de pornografia homossexual na rede social. Os seguidores, claro, ficaram curiosos pelo motivo do ator, casado com Giovanna Ewbank, ter curtido tais conteúdos.

MAMEI: Bruno Gagliasso teria curtido vídeos pornôs gay aqui no Twitter nessa tarde pic.twitter.com/LuPYlUsZSj — CHOQUEI (@choquei) August 20, 2021

O ator se pronunciou sobre o assunto, dando a entender que não sabia o que tinha acontecido. "Mas rapaaaaaz cada coisa né?", brincou em uma primeira publicação. "Tudo sob controle! Obrigado, Suporte Twitter". Em seguida, Bruno apagou as publicações.

