Camilla de Lucas e o cantor Vitão - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas e o cantor VitãoReprodução/Instagram

Publicado 21/08/2021 09:00

Rio - Camilla de Lucas usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (20), para declarar seu apoio ao cantor Vitão, que tem sofrido ataques na web desde que Luísa Sonza anunciou o fim do namoro com o artista . Além disso, o jovem de 22 anos também tem recebido críticas pesadas a seu novo single, "Takafaya", lançado na última quinta-feira.

Após término com Luísa Sonza, Vitão desabafa sobre carreira: 'Me destruindo por dentro'

"Imagina se a galera do seu trabalho começa a se juntar pra falar mal de você na empresa? Fazendo você correr o risco de ser demitido? Uó né? Vamos respeitar o trabalho da galera. A música do Vitão tá bem boa. Desejo muito sucesso! É horrível desanimarem seu sonho. Não curtiu, não ouve", escreveu a ex-BBB Camilla em seu Twitter.

Nos comentários, Gil do Vigor se juntou à ex-colega de confinamento ao defender Vitão e pedir mais respeito nas redes sociais. "Concordo amiga! Precisamos respeitar a arte e o trabalho de todos os artistas. Também achei a música do Vitão bem boa", declarou o economista.

O cantor respondeu os dois tweets, agradecendo o apoio recebido. "Obrigado pelo carinho, amiga, feliz que gostou da música", comentou na publicação de Camilla de Lucas. "Obrigado, amigo, feliz demais com isso", escreveu para Gilberto.

Apesar da onda de ataques, Vitão fez questão de agradecer os fãs pela recepção de seu novo single com uma publicação especial e chegou a receber o apoio de Anitta . “Sinto que aos poucos minha música volta a ser o que vem na cabeça das pessoas quando falam meu nome. Agradeço muito todo o carinho com minha nova faixa Takafaya, primeira música da minha carreira produzida por mim, lá em casa no quartinho”, escreveu o artista na legenda do post.