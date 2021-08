Bruno Gagliasso - Reprodução Internet

Bruno Gagliasso Reprodução Internet

Publicado 21/08/2021 10:28

Rio - Bruno Gagliasso, de 39 anos, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na sexta-feira (20) após seus seguidores perceberem que ele tinha curtido um conteúdo pornográfico com viés homossexual na rede social. O assunto viralizou tanto que, inclusive, rendeu uma gama de memes.

fotogaleria

Em resposta à repercussão, o ator alegou que sua conta teria sido hackeada. "Me hackearam. Já está comigo a conta [do Twitter]. Não denunciei. Meu escritório está vendo isso. [Mas] constrangedor seria se colocassem que eu sou bolsominion. Meus amigos amaram", disse ele, referindo-se a apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), em entrevista à Patrícia Kogut. "Pelo menos não colocaram que sou a favor do Bolsonaro. Aí, sim, eu ficaria bravo", completou ele.

Publicidade

No Twitter vários usuários brincaram com a situação. Um deles chegou a questionar se Bruno tinha gostado do conteúdo pornográfico homossexual. Em bom humor, o ator respondeu. "Não fazem muito meu estilo, mas se trouxe alegria e entretenimento está tudo certo". Bruno e Gio Ewbank estão vivendo na Europa atualmente por conta de um trabalho do artista para a Netflix, a mudança da família foi toda compartilhada nas redes sociais.