Publicado 21/08/2021 15:06 | Atualizado 21/08/2021 15:07

Maria Lina usou as redes sociais para falar sobre seu relacionamento com Whindersson Nunes após os dois anunciarem a separação. Pelos Stories, do Instagram, a estudante gravou vídeos falando sobre o sentimento que ainda tem pelo humorista.

"Whindersson é uma pessoa incrível, um cara admirável. Ele é uma pessoa muito boa, mas não tem me ajudado a ser influenciadora. Muito pelo contrário. Estou fazendo tudo sozinha com a cara e com a coragem. Estou me esforçando e dando o meu melhor", disse.

Em maio deste ano, Maria Lina e Whindersson perderam um filho. João Miguel nasceu prematuro com 22 semanas. Para Maria, Whindersson terá sempre um lugar especial em sua vida.

"O que não quer dizer que ele seja uma má pessoa por isso. Muito pelo contrário. Ele é incrível e foi uma pessoa muito importante na minha vida. Será para sempre o pai do meu filho, o João".

Na quarta-feira passada, Maria Lina contava com 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O casal anunciou a separação na sexta-feira, dia 13, e uma semana depois, nesta sexta, a jovem já tem 2,5 milhões de seguidores na rede social.