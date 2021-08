Mariana Xavier - Reprodução

Mariana Xavier

Publicado 21/08/2021 16:35 | Atualizado 21/08/2021 16:37

Mariana Xavier recebeu, neste sábado, a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Para se imunizar, a atriz foi com uma camisa homenageando Paulo Gustavo, que morreu em maio devido a complicações da doença. Na roupa da artista, estava estampado um desenho de Marcelina e dona Hermínia, da franquia "Minha Mãe É Uma Peça" abraçadas.

Na publicação, Mariana escreveu um longo texto sobre o alívio de ter se imunizado. "A alegria de ter chegado até aqui sem contrair essa doença, o alívio por ter conseguido tomar minha segunda dose na data prevista, a tristeza pelas quase 600 mil vidas perdidas só no Brasil, a solidariedade às famílias enlutadas e aos profissionais de saúde extremamente sobrecarregados há um ano e meio, a gratidão a todos os trabalhadores dos serviços essenciais, que não tiveram a opção de parar pra se protegerem, a saudade de levar a vida aglomerando com quem a gente ama sem preocupação, a revolta pela ignorância, pelo egoísmo e pela irresponsabilidade de tanta gente diante da pandemia (inclusive e principalmente de quem nos governa). Mas hoje, em especial, eu escolho a ESPERANÇA! De que a ciência e o amor vencerão, e de que TUDO ISSO vai passar", iniciou.

"Vacinas salvam vidas, mas precisam ser um pacto coletivo! É pela sua saúde e pela de todo mundo! Vacinados têm muito menos chance de desenvolver as formas graves da COVID e também transmitem muito menos o vírus. Só atingindo um número bem alto de brasileiros com o ciclo de imunização completo conseguiremos frear a circulação do vírus e o surgimento de novas variantes! Olho no calendário de primeira e segunda doses! Quando chegar a sua vez, vacine-se! E continue usando máscara, álcool e evitando aglomerações o máximo que puder", finalizou a atriz.

