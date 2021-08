Jonas e Borat - Reprodução

Publicado 21/08/2021 18:09 | Atualizado 21/08/2021 18:10

Mari Gonzalez divertiu os seguidores ao mostrar o look escolhido por Jonas para pedalar, neste sábado. Pelos Stories, do Instagram, a ex-participante do "BBB 20" brincou com o noivo e comparou ele com Borat, personagem do humorista Sacha Baron Cohen.

"Vira para cá, vem cá, ele estava pedalando. Deixa eu ver o look, o look do dia no pedal", disse Mari. Em seguida, a ex-sister fez uma montagem comparando as roupas.

"Sacanagem, amor!!! Kkkk", respondeu Jonas, também no Instagram.