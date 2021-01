Ex-BBBs Jonas e Mari Gonzalez esquentam o clima em praia do Rio

Rio - Os ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez aproveitaram a tarde de quinta-feira para ir à praia. O casal mostrou seus corpos sarados nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Apaixonados, eles trocaram muitos beijos e carinhos enquanto estiveram no local. Mari participou da última edição do "Big Brother Brasil". Já Jonas esteve no "BBB 12".

