Jonas GILVAN DE SOUZA/ FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 09:00

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Jonas, foi preso pela Polícia Militar em Maranhão por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, porém, acabou só sendo divulgado nesta semana. O atleta pagou fiança e acabou sendo liberado.

Segundo a ocorrência, o atleta estava em uma caminhonete Hillux e foi abordado pela polícia. Durante a vistoria, a PM encontrou uma pistola de calibre 380. Jonas foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Timon, município do Maranhão. De acordo com as autoridades locais, o volante não resistiu a prisão.





Jonas está sem clube desde a saída dos Emirados Árabes, onde atuou pelo Al-Ittihad FC. Na última na última janela de transferências, ele foi ventilado no Botafogo. O atleta defendeu o Flamengo de 2015 a 2018, passando pela Ponte Preta e pelo Coritiba, em empréstimos acertados pelo clube carioca.