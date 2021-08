Cleo - Reprodução

CleoReprodução

Publicado 21/08/2021 17:27 | Atualizado 21/08/2021 17:33

Cleo aproveitou o sábado de sol da melhor maneira: renovando o bronzeado. No Instagram, a atriz e cantora compartilhou um clique ousado do momento e surgiu de topless na rede social.

"Bota a cara no sol!", escreveu Cleo na legenda da publicação. Nos comentários, claro, os seguidores elogiaram bastante o corpo da atriz. "Deusa", "Perfeita", "Que mulher maravilhosa", foram algumas das frases escritas pelos seguidores.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleo (@cleo)

Nos Stories do Instagram, Cleo se limitou a fazer sim com a cabeça. A artista também confirmou que come sachês de comida de gato e que tem fetiches, dizendo: "Quem não tem?".

Cleo manteve certo suspense sobre uma possível participação no "Big Brother Brasil". "Não estou sabendo não", disse ela, que na última terça-feira, afirmou ter vontade de participar de um reality. "Sempre pensei que queria fazer, mas nunca tive coragem", admitiu Cleo.