Ana Maria Braga e MaisaReprodução

Publicado 22/07/2021 21:28 | Atualizado 22/07/2021 21:30

Injustiças devem ser corrigidas e Ana Maria Braga sabe bem disso. Em publicação no Twitter nesta quinta-feira, a apresentadora convidou Maisa para tomar um belo café da manhã no "Mais Você". Tudo porque a atriz contou que queria muito, mas não pôde, pois, no dia que foi no programa, Ana Maria tinha ido embora.

Tudo começou com uma publicação com receitas de café da manhã . "Dedico essas receitas pra Maísa, que percebeu que a idade chega. E pra todo mundo que é..., bom, todo mundo que toma café da manhã todo dia", disse. Maísa respondeu: "Queria ir tomar café com vc 'namaria', o dia que fui no seu programa não deu tempo, saudades".

A apresentadora então, fez o convite. "Precisamos corrigir essa injustiça! Considere-se convidada!", disse. Veja a sequência de tweets:

Precisamos corrigir essa injustiça! Considere-se convidada! https://t.co/0G0qsrTUM3 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 22, 2021