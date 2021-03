Maisa Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:34 | Atualizado 18/03/2021 16:43

Rio - Maisa Silva usou as redes sociais nesta quarta-feira para reclamar sobre a cobrança de pessoas em relação ao seu corpo. A atriz fez uma publicação desabafando, além de expor a preocupação com os seguidores "lendo coisas do tipo".



“Eu já recebi vários comentários no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando que parecia que eu não estava comendo, que estou muito magra. Gente, nunca está bom para ninguém, né? Está super de boa, mas ninguém pensa que esses comentários poderiam ser gatilhos para mim e que podem ser para outras pessoas. Mesmo eu sendo padrão, isso que é o mais absurdo. Eu realmente não sei o que as pessoas esperam”, começou.