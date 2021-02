Rodolffo, do 'BBB 21', e Maisa Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:31 | Atualizado 01/02/2021 14:15

Rio - O cantor sertanejo Rodolffo está no primeiro paredão do 'Big Brother Brasil', mas apesar de ser queridinho do público, corre risco de deixar a casa na próxima terça-feira. Isso tudo porque alguns seguidores resgataram supostas postagens antigas do sertanejo nas redes sociais. Em uma delas, o cantor teria feito uma crítica a atriz e apresentadora Maisa Silva, a relacionando ao aborto. "Não é meio tarde para Serra e Dilma discutirem o aborto? Agora a Maisa já está aí", disse em outubro de 2010.

fotogaleria

Publicidade

Maisa que, por sua vez, é muito fã de 'BBB', respondeu à polêmica, mas também reforçou que é contra o cancelamento de Rodolffo. "Eu vi a mensagem (apesar do administrador do perfil tenha apagado). Eu acho esse tweet completamente imaturo, pesado e maldoso para um adulto fazer sobre uma criança de 8 anos, levando em consideração que eu tenho família e que engravidar era o sonho da minha mãe (ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia engravidar nunca). Apesar disso, prefiro acreditar que Rodolffo mudou seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que sou. Sou completamente contra todo tipo de ódio e espero que meus primos não xinguem ele por isso", escreveu Maisa.



Mesmo defendendo, de certa forma, que Rodolffo possa ter mudado, Maisa disse que é para ele o seu voto nesse primeiro paredão. "Mas claro que falando sobre jogo, visto que eu gostava de todo mundo que estava no paredão, agora eu tenho um motivinho para torcer contra ele. Esperando o Rodolffo sair para um dia me conhecer pessoalmente e pedir desculpas", escreveu.