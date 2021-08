Empresários do setor afirmaram que não terão condições de pagar as dívidas trabalhistas pendentes - DIVULGAÇÃO VIAÇÃO ACARI

Rio - Os rodoviários podem paralisar as atividades no início do mês de setembro. O Sindicato dos Rodoviários entrou em alerta, após a decisão do juiz Fernando Reis de Abreu, que determinou a suspensão do regime de centralização judicial e obrigou as empresas de ônibus a fazerem o pagamento de seus débitos de uma só vez. Segundo o Sindicato, os empresários do setor afirmaram que não terão condições de pagar as dívidas trabalhistas pendentes, que hoje somadas são cerca de R$500 milhões.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, a categoria já tem conhecimento da situação que o setor atravessa e está assustada com as novas medidas trabalhistas adotadas recentemente. Para ele, se não houver um entendimento entre o poder público, judiciário e os empresários, os problemas atuais ficarão ainda maiores, porque a falta de pagamento e atraso nos demais direitos dos trabalhadores da categoria pode representar um risco grave de paralisação total do setor.

"Vamos imaginar que não ocorra o pagamento da categoria na data programada, o que já está meio que projetado de acontecer pelos empresários. Provavelmente haverá um grande colapso e, infelizmente, quem pagará mais uma vez por essa situação serão os usuários", declarou o presidente.

Segundo Sebastião, o sindicato não tem como intervir e defender que os trabalhadores mantenham a frota rodando sem receber salários. "Vamos aguardar até o dia 5 (de setembro) para ver o posicionamento dos empresários em relação ao assunto e, caso não haja acordo, existe um risco real de paralisação da categoria no início de setembro."