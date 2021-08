Flordelis - Marcos Porto/Agência O Dia

FlordelisMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 23/08/2021 12:06 | Atualizado 23/08/2021 15:00

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 4ª Promotoria de Justiça, manteve o pedido para que Flordelis dos Santos e os outros nove réus sejam levados a júri popular pela morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A defesa da ex-deputada federal havia apresentado recurso para que julgamento não fosse realizado. Porém, o MPRJ deu parecer contrário ao recurso. A 2ª Câmara Criminal deve agora decidir sobre o assunto.

Publicidade

O júri popular é formado por sete cidadãos comuns, que são sorteados para representar a sociedade diante de um julgamento. São eles quem condenam ou absolvem o réu, não o juiz.



Para a polícia, a morte do pastor Anderson do Carmo não teria como acontecer sem o consentimento de Flordelis. Segundo o delegado, na conclusão do inquérito, "A deputada é uma pessoa extremamente perigosa".

Publicidade

Flordelis diz que a filha Simone dos Santos foi quem pagou pela morte do pastor, mas o inquérito policial aponta contradições.

Ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Simone disse que deu R$ 5 mil pela morte do padrasto, mas não soube explicar como o irmão Flávio dos Santos conseguiu cerca de R$ 8 mil para a compra da arma usada no crime.

Publicidade

Veja os réus que irão a júri popular:

- Flordelis dos Santos

- Simone dos Santos Rodrigues

- Marzy Teixeira da Silva

- André Luiz de Oliveira, o " André Bigode"

- Carlos Ubiraci Francisco da Silva,

- Rayane dos Santos Oliveira

- Flávio dos Santos Rodrigues

- Adriano dos Santos Rodrigues

- Andrea Santos Maia

- Marcos Siqueira Costa

Publicidade

Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho afetivo de Flordelis, e o irmão Flávio dos Santos Rodrigues, biológico, serão levados à juri por executar Anderson do Carmo. Flávio por matar o padrasto e Lucas por negociar a compra da arma.

Mandato cassado e prisão

Publicidade

Vale destacar que até então, Flordelis tinha imunidade parlamentar.