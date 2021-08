Fachada do estabelecimento Rei do Bacalhau - Google Maps

Publicado 23/08/2021 15:05

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias vai autuar o restaurante Rei do Bacalhau e multar o proprietário por causar aglomeração e desrespeitar as medidas de segurança contra a propagação da covid-19 na cidade. O local promoveu um evento clandestino no último sábado (21), em Duque de Caxias, que teve a presença do rapper Orochi. Vídeos gravados no local mostram aglomerações e quase a totalidade do público sem máscaras



De acordo com participantes do evento, pelo menos 3 mil pessoas estiveram no estabelecimento no fim da noite de sábado. Nas redes sociais, o Rei do Bacalhau fez uma intensa divulgação do rapper, mas em nenhum momento há qualquer menção às regras sanitárias. Na última publicação sobre o show, o restaurante informou que ingressos poderiam ser comprados na hora do show. Ainda na publicação, não havia informes sobre o uso de máscara, álcool gel ou distanciamento social.

Mesmo com a grande divulgação do evento nas redes, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que a festa em questão foi realizada de forma clandestina e que não recebeu denúncias sobre o evento e acrescentou que festas com aglomerações denunciadas são encerradas pela fiscalização de ordem pública.

Uma das pessoas que esteve no evento escreveu: "O covid no Rio não irá acabar. Fui chamado pra um aniversário no Rei do Bacalhau e chegando lá, quase 3 mil pessoas. Falei com a aniversariante e fui embora".

Procurada para comentar a denúncia de aglomeração e desrespeito às medidas de segurança, o estabelecimento Rei do Bacalhau ainda não se pronunciou. O DIA também entrou em contato com a assessoria do rapper Orochi, mas não houve resposta até o momento.

O próximo evento do estabelecimento já tem data para acontecer e vem divulgado. A principal atração da noite do dia 11 de setembro será o cantor Filipe Ret e o funkeiro MC Maneirinho, ambos com um grande público. Novamente, a divulgação não menciona os protocolos que serão adotados no dia do evento. O DIA também procurou o cantor e o funkeiro para comentar sobre o próximo evento. Ainda não houve retorno.

Confira a nota da Prefeitura de Duque de Caxias na íntegra:

"A Prefeitura de Duque de Caxias informa que para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao novo coronavírus (COVID-19), criou a Superintendência de Ordem Pública que vem combatendo denúncias de aglomerações proibidas em espaços públicos, clubes e casas de festas com apoio da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Serviços Públicos, Fazenda, Vigilância Sanitária e Polícia Militar.



O órgão informou que a festa em questão foi realizada de forma clandestina e que não recebeu denúncias sobre o evento. Esclarece ainda, que festas com aglomerações denunciadas são encerradas pela fiscalização de ordem pública.

Informa também que a força-tarefa já aplicou centenas de notificações e interdições em bares e quiosques das praças visitadas pelas equipes de agentes e fiscais nos quatro distrito do município. Os agentes descobrem eventos clandestinos através das redes sociais e denúncias de moradores e vão aos locais antes de sua realização para notificar os organizadores. Ressalta ainda, que eventos promovidos em áreas de risco são informados as polícias Civil e Militar. Como não houve denúncia sobre esse evento clandestino o órgão vai localizar e autuar o estabelecimento e multar o proprietário.

A Superintendência de Ordem Pública informa também que denúncias podem ser feitas a Ouvidoria Geral do Município (telefone 2773-6213, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h), a Polícia Militar (190) e ao Disque Denúncia (2253-1177)."