Sede do TJRJ, no Centro do RioReprodução

Publicado 23/08/2021 15:47 | Atualizado 23/08/2021 16:04

Rio - Sete desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) terão seus gabinetes fiscalizados pela corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de corrupção. A portaria, publicada na sexta-feira (20), passou a valer nesta segunda, e tem como base denúncias feitas na delação de empresários do setor de transporte do estado.

Uma das denúncias consideradas tem como base a delação de José Carlos Lavouras, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes (Fetranspor), que veio a público em abril. O empresário expôs durante seu depoimento um suposto esquema de venda de decisões que teriam favorecido o setor de ônibus do Rio. Entre as vantagens indevidas, estaria uma no valor de R$ 7.2 milhões supostamente paga ao desembargador do TJRJ Mário Guimarães Neto.

Entre as vantagens indevidas pagas, estaria uma no valor de R$ 7.2 milhões supostamente paga ao desembargador do TJRJ Mário Guimarães Neto. O magistrado chegou a ser afastado da sua função de desembargador no ano passado, após a delação vir à tona.



Além de Guimarães Neto, os desembargadores Adriano Celso Guimarães, Cherubin Helcias Schwartz Junior, Guaraci Campos Vianna, Helda Lima Meireles, José Carlos Maldonado de Carvalho, Marcos Alcino de Azevedo Torres e Mario Guimarães Neto. A juíza Roseli Nalin, que teria sido citada na delação de Lelis Teixeira, também ex-presidente da Fetranspor, é outra que estará sob investigação.

A portaria tem validade de fiscalização das 9h às 19h e, por isso, prazos processuais estão suspensos temporariamente. O pedido foi assinado pela ministra do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Maria Thereza de Assis Moura.

O Tribunal de Justiça do Rio foi questionado pelo DIA, mas informou que não irá se manifestar sobre a determinação. "O processo corre em segredo de justiça e, por esse motivo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não irá se manifestar sobre o assunto", disse o órgão, em nota.