Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Publicado 22/08/2021 06:00

ÁRIES



Relaxe bastante hoje. Priorize atividades como ler um bom livro e escutar uma música legal. Na união, afaste as dúvidas e fuja de discussões.



TOURO



Reforce o vínculo com os amigos. Faça chamadas de vídeo e converse bastante. Se dedique um pouco mais aos filhos e à paixão na relação.



GÊMEOS



Cuidado com discussões em família. Faça algumas mudanças no visual e melhore a sua saúde. Você vai escolher com atenção e ser exigente no flerte.



CÂNCER



Fique em casa e aproveite o tempo livre para fortalecer suas relações. Se aproxime dos familiares e do companheiro. Controle seus gastos.



LEÃO



Alguns desafios podem pintar no relacionamento. Organize a sua casa e se livre do que não precisa mais. Encontrar um serviço extra vai te fazer bem.



VIRGEM



Se atente mais à saúde e evite ousar. No final do dia, a sua energia aumenta e gera novos planos. Demonstre os seus sentimentos no romance.



LIBRA



Organize a sua casa hoje. Realize doações de objetos que não usa mais. Um tempo especial com a sua família e o seu parceiro vão te fazer muito bem.



ESCORPIÃO



Reforce as suas relações com amigos e familiares. Aposte em novos hobbies ou atividades para se divertir com o pessoal. Seja carinhosa na relação.



SAGITÁRIO



Cuide melhor do seu lar. Faça chamadas de vídeo com as pessoas queridas, se estiver distante. Se dedique a alguns cuidados pessoais.



CAPRICÓRNIO



Saia um pouco da rotina. Tente inovar e propor novas atividades com a família. Na paquera, há boas chances de viver uma paixão à primeira vista.



AQUÁRIO



Decore e organize a sua casa de uma maneira diferente. Bom dia para resolver velhas mágoas definitivamente. A intimidade ferve no amor.



PEIXES



Relaxe demais hoje. Veja um filme, escute uma música e leia um livro. Se divirta e desligue um pouco a mente. Aproveite a companhia do par.