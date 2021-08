Amor - Reprodução de Internet

Publicado 19/08/2021 15:20

Rio - As simpatias podem ser aliadas na hora de conquistar a pessoa amada. Quando os assuntos são relacionados ao amor, elas costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote a receita para fisgar a paquera!



Simpatia para fisgar a paquera



Como se estivesse untando, esfregue um dente de alho no interior de um pote. Em seguida encha esse recipiente com arroz e coloque próximo à entrada da casa da pessoa amada e deixe até que ele passe pelo pote por pelo menos três vezes. Depois disso, descarte os ingredientes do ritual.