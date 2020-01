Modelo que expôs mensagem de Mion diz que se arrepende de ter citado nome do apresentador

Rio - Ana Carolina Jorge, modelo que mostrou mensagens que recebeu de Marcos Mion, se arrependeu de ter exposto o nome do apresentador. Ela voltou a falar em "machismo" e "hipocrisia" e disse que não quer se promover com o assunto.

"Se pudesse fazer algo diferente, eu teria apagado o nome da pessoa, porque eu acho que desviou o foco da mensagem. Aquilo que eu queria passar acabou sendo perdido porque as pessoas focaram muito no famoso, e disso eu me arrependo. Não é o foco que eu queria dar, isso não é pessoal", disse Ana Carolina ao programa "Fofocalizando", do SBT.

"Até porque tem coisas piores que eu já tive de lidar, muito piores, e isso não foi assédio. Eu fui cantada, houve um convite, e houve uma recusa. Eu nunca dei liberdade, nunca saí com essa pessoa, nunca me deu nem um beijo na bochecha. Eu consegui impor os meus limites, e é isso. Eu não tenho nada para acusar nesse sentido", garantiu.

Ana Carolina frequentava a mesma academia que Marcos Mion e afirmou ter sido paquerada por ele. Em nota, o apresentador disse através de sua assessoria que estava perplexo com a repercussão do caso e não comentaria o assunto.

"Quanto à atitude, a hipocrisia, eu tenho uma opinião sobre isso, mas se eu voltasse atrás, se pudesse, eu não usaria o nome da pessoa. Acabou desviando o foco da mensagem. (...) Não estou aqui para me promover em cima disso. Se alguém quiser falar, vai ser sobre a minha opinião, sobre a cultura machista, hipocrisia. Porque eu não tenho interesse em ganhar mídia em cima disso", disse.

"Eu postei um ano depois porque foi só mais uma das ideias que eu tinha de resolução do ano novo, eu não vou tolerar mais. Sinceramente, eu quero acreditar em amor, quero acreditar em família. Quero poder criar meus filhos, quero poder ter uma filha, saber que ela não vai ser tratada como lixo, quero dar o exemplo para as pessoas que, de repente, não se conhecem tão bem quanto eu me conheço. Para elas saberem que é OK você ser quem você é, você dizer não para aquilo que você não se sente confortável", disse a modelo, que ainda deixou um recado para Marcos Mion.

"Se eu tivesse de falar uma coisa para o Mion, eu diria que não é pessoal. Eu acho que cada um vive da forma que acha certo. Eu tô vivendo da forma que eu acho correto. Eu não queria ter mencionado, então isso foi errado, eu não deveria ter mencionado o nome dele. Mas fora isso, o que eu sinto, o que eu sou, está aí para ele, para qualquer pessoa que quiser ver", finalizou.